Greco contro Spataro | come votare al referendum sulla giustizia

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si terrà il referendum sulla giustizia, in cui i cittadini saranno chiamati a votare sulla riforma approvata dal Parlamento. Tra i principali protagonisti del dibattito ci sono Greco e Spataro, che hanno espresso diverse opinioni sulla questione. Le urne saranno aperte in entrambi i giorni, dando l’opportunità agli elettori di partecipare alla consultazione.

Dal sorteggio per i componenti del Consiglio superiore della magistratura (Csm) alla separazione delle carriere secondo la Costituzione. Su Today.it il confronto tra il presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf) e l'ex procuratore di Torino sui contenuti della riforma Domenica 22 e lunedì 23 marzo le urne saranno nuovamente aperte per il referendum sulla giustizia. Milioni di cittadini dovranno esprimersi sulla riforma voluta dal centrodestra e approvata nei mesi scorsi dal Parlamento. Dalla previsione del sorteggio per i componenti del Consiglio superiore della magistratura (Csm) all'introduzione in Costituzione della separazione delle carriere: sono diversi gli aspetti toccati dal provvedimento firmato dal guardasigilli Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Perché votare sì o no al referendum sulla giustizia. I due punti di vista sulla separazione delle carriereRoma, 27 gennaio 2026 – Si voterà il 22 e 23 marzo (sebbene la data della consultazione è al centro di un contenzioso che è approdato davanti al Tar... Votare Sì al referendum sulla giustizia per dire No alla demagogiaAl direttore - L’ineffabile Pietro Grasso sostiene che nel referendum voteranno Sì coloro che temono la giustizia. REFERENDUM GIUSTIZIA: le ragioni del SI e del NO #shorts