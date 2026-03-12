Graziano Unicef | Logistica per garantire diritti distribuiti 3 mld vaccini nel mondo

In un intervento recente, un rappresentante dell'Unicef ha spiegato che in cinque anni è stata distribuita circa la metà dei vaccini necessari a coprire il 50% della popolazione mondiale. La logistica ha svolto un ruolo cruciale in questa operazione, che ha coinvolto la consegna di quasi tre miliardi di dosi in tutto il pianeta.

Verona, 12 mar. (Adnkronos) - “Alcuni dati aiutano a comprendere come la nostra missione si intrecci con il mondo della logistica: abbiamo distribuito quasi 3 miliardi di vaccini nel mondo, raggiungendo il 50% della popolazione globale in cinque anni. La logistica è un pilastro essenziale: il diritto alla salute e all'istruzione non possono essere garantiti se mancano gli strumenti per tradurli in pratica. Abbiamo riconosciuto in Alis una visione comune basata sul dovere sociale e sulla coesione”. Sono le parole di Nicola Graziano, presidente Unicef Italia, oggi a Verona al panel ‘Il ruolo di società, mondo del lavoro e terzo settore... 🔗 Leggi su Iltempo.it

