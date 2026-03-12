Graziano Unicef | ‘abbiamo distribuito 3 miliardi di vaccini nel mondo’

L'Unicef ha annunciato di aver distribuito quasi 3 miliardi di vaccini in tutto il mondo, coprendo circa il 50% della popolazione globale. Questa operazione coinvolge diverse nazioni e mira a migliorare l'accesso alle immunizzazioni in vari paesi. La distribuzione si inserisce in un piano internazionale volto a incrementare le coperture vaccinali su larga scala.

“Alcuni dati aiutano a comprendere come la nostra missione si intrecci con il mondo della logistica: abbiamo distribuito quasi 3 miliardi di vaccini nel mondo, raggiungendo il 50% della popolazione globale in cinque anni. La logistica è un pilastro essenziale: il diritto alla salute e all’istruzione non possono essere garantiti se mancano gli strumenti per tradurli in pratica. Abbiamo riconosciuto in Alis una visione comune basata sul dovere sociale e sulla coesione”. Il presidente Graziano fa sapere che con Alis sono già “in cantiere una serie di progetti e proposte” nella convinzione che “ogni scelta debba attraversare i tempi e le generazioni, proprio come sancito dalla recente riforma della Costituzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

