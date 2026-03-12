Grave urto all' incrocio fra moto e auto | donna portata d' urgenza in ospedale

Un incidente grave si è verificato a mezzogiorno in via Trieste nel Ravennate, coinvolgendo due auto e una moto. Una donna è rimasta ferita e trasportata d’urgenza in ospedale. Questo è il quarto incidente nel territorio in due giorni. La collisione si è verificata all’incrocio, causando danni e preoccupazione tra i residenti.

In seguito a una prima collisione, la moto sarebbe andata a sbattere contro un'altra auto ferma. Motocilista in grvi condizioni al Bufalini Un altro incidente grave nel Ravennate, il quarto in due giorni. Intorno a mezzogiorno, in via Trieste, si è verificata una collisione che ha visto coinvolte due auto e una moto. La donna in sella alla due ruote è stata poi condotta d'urgenza in ospedale. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale di Ravenna, un'auto stava procedendo in via Trieste in direzione di Marina di Ravenna, quando in prossimità dell'incrocio con via dell'Idrovora, una moto con a bordo una donna l'avrebbe superata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

