Gratteri contro i giornalisti cattivi l’inchiesta del giornalista Scanzi | ha scoperto cosa c’è dietro…

L'inchiesta pubblicata dal giornalista Scanzi mette sotto la lente un’intercettazione in cui il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, viene ascoltato durante una telefonata con una giornalista de Il Foglio. In questa conversazione, si discute di temi legati alla stampa e alla campagna sul referendum sulla giustizia, generando critiche e polemiche. Il quotidiano “Il Fatto” si è schierato a sostegno di Gratteri, coinvolto in discussioni pubbliche e controversie.

Chi l'avrebbe detto, eh. " Il Fatto " si schiera con Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, al centro di polemiche per frasi pronunciate in una telefonata con una giornalista de Il Foglio, interpretate come minacce alla stampa durante la campagna sul referendum sulla giustizia. Ma non solo. Anche Andrea Scanzi, il tuttologo tv che si esibisce con anelloni e collane da guru, nonostante egli stesso, nel portafogli, nasconda un tesserino da giornalista, non può non stare con il magistrato calabrese. Ma lui, Scanzi, da vero cane da guardia dell'informazione, fa di più: indaga e scopre cosa c'è dietro le polemiche contro Gratteri. Una strategia della destra, una trama nera.