Graphia Interiore | immagini e versi di Laura Bruno al Circolo della Stampa di Avellino

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 17.30, il Circolo della Stampa di Avellino ospita la presentazione di Graphia Interiore, una raccolta di immagini e versi scritta da Laura Bruno e pubblicata da Giovanna Scuderi. L’evento si svolge nello spazio del circolo e coinvolge l’autrice, che condivide i contenuti del suo lavoro con il pubblico presente.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 17.30, il Circolo della Stampa di Avellino ospita la presentazione di Graphia Interiore, raccolta di immagini e versi firmata da Laura Bruno ed edita da Giovanna Scuderi. All'incontro interverranno il dott. Fiorentino Vecchiarelli, presidente dell'Accademia dei Dogliosi di Avellino, l'editrice Giovanna Scuderi, la dott.ssa Ilde Rampino e il dott. Gianni Festa, direttore del Corriere dell'Irpinia. Sarà presente l'autrice. Le letture sono affidate a Patrizia De Bartolomeis, presidente ANILS sezione Campania. L'evento è organizzato con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere, dell'Accademia dei Dogliosi e della casa editrice Scuderi.