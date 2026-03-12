Grandu | In prima fila A sostegno di Boschetti

Gianni Grandu ha annunciato che continuerà a sostenere il Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La sua decisione di essere in prima fila a fianco di Boschetti è stata comunicata di recente. La scelta riguarda la sua partecipazione attiva nel supporto alla candidatura del rappresentante del partito per le imminenti consultazioni elettorali.

Gianni Grandu appoggerà il Pd anche nelle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il vicesindaco uscente – con l'importante delega alla Sicurezza – in una nota spiega: "Sosterrò con convinzione il progetto che metterà in campo la nuova squadra di centrosinistra e il candidato sindaco espresso dal Partito Democratico: una generazione amministrativa giovane e determinata, pronta a servire la città nei prossimi anni, affiancata dall'esperienza necessaria a garantire stabilità, equilibrio e continuità, senza rinunciare al rinnovamento". Grandu però non rinuncia a spiegare quanto accaduto fin qui: "Quando una vicenda personale, che...