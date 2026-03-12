Grande attesa per l' Euroderby | Bologna-Roma le probabili formazioni

Stasera alle 18 si gioca il derby di Europa League tra Bologna e Roma. Le due squadre preparano le probabili formazioni, con le scelte di Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini al centro dell’attenzione. I tecnici stanno definendo le rose in vista di una partita che coinvolge due club in cerca di punti importanti nel torneo continentale.

Le scelte di Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini in vista del derby di Europa League di questa sera tra Bologna e Roma (ore 18.45): per i giallorossi ecco Cristante sulla trequarti, per i padroni di casa pronto Bernardeschi dal 1'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tvBologna, 12 marzo 2026 – Semplificando: i sette giorni che valgono un’intera stagione cominciano stasera al Dall’Ara col primo atto dell’euroderby...

Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa LeagueGiovedì 12 marzo alle ore 18:45 la Roma sfiderà il Bologna al Dall’Ara nell’andata degli ottavi di Europa League.

La grande occasione di Zaragoza in Europa League: contro il Bologna per convincere Gasperini e prendersi un ruolo chiave nella RomaIl trequartista spagnolo non ha ancora inciso come avrebbe voluto, ma contro il Bologna in Europa League arriva l’occasione per mettersi in mostra. Proprio contro i rossoblù ha realizzato l’unico goal ... goal.com

Bologna-Roma per salvare l’Italia: c’è solo una possibilità per portare più squadre in EuropaBOLOGNA (dagli inviati) - Il SalvaEuro non farà sconti. L’Euroderby di stasera vale la sopravvivenza nell’Eurozona, certo, ma anche un bel pezzo d’onore di un’Italia calcistica calpestata, umiliata e ... msn.com

