Il principe William e la principessa Kate hanno partecipato a un evento al Borough Market di Londra, dove hanno distribuito gelati e dolci ai visitatori. L'occasione si inserisce in una serie di impegni ufficiali della coppia reale nella capitale britannica. Entrambi sono stati visti interagire con le persone presenti, offrendo loro alcuni momenti di vicinanza e spontaneità.

Il principe William e la principessa del Galles Kate hanno offerto gelati e dolci ai clienti del Borough Market giovedì, dando inizio a una serie di impegni a Londra. Arrivati allo storico mercato alimentare di Southwark, nel centro di Londra, i reali hanno assaggiato il formaggio mentre incontravano un venditore ambulante. Più tardi, hanno servito un crumble di frutta ai clienti di una panetteria: mentre William maneggiava un mestolo, Kate aggiungeva le guarnizioni ed entrambi chiacchieravano con i clienti che acquistavano porzioni del tradizionale dessert britannico. Durante la visita, Catherine ha anche seguito le indicazioni dei baristi di un chiosco di caffè per preparare una bevanda calda a suo marito, porgendogliela attraverso il bancone del chiosco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gran Bretagna, William e Kate servono dolci ai clienti in un mercato

