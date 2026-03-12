GPT-5.4 | -33% errori sfida diretta a Copilot

L'ultimo aggiornamento di GPT-5.4 riduce gli errori del 33% rispetto alle versioni precedenti e si presenta come una sfida diretta a Copilot. Questo nuovo rilascio permette alle aziende italiane di integrare l’intelligenza artificiale nei loro processi quotidiani, come l’elaborazione di dati su Excel e Google Sheets. La novità riguarda principalmente l’uso pratico e l’efficienza nelle attività di tutti i giorni.

Il lancio di GPT-5.4 segna un punto di svolta nell'adozione aziendale dell'intelligenza artificiale in Italia, portando capacità avanzate direttamente nei flussi di lavoro quotidiani come Excel e Google Sheets. La mossa crea una tensione strutturale con Microsoft, principale investitore di OpenAI, che offre servizi identici tramite Copilot. Mentre il mercato italiano cerca soluzioni pratiche per la produttività, questa competizione interna ridefinisce le alleanze tecnologiche. Il modello riduce gli errori del 33% rispetto alla versione precedente, affrontando direttamente le preoccupazioni dei responsabili IT sulla affidabilità nei contesti critici.