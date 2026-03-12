GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato e le graduatorie saranno aperte lunedì 23 febbraio. Per aiutare gli insegnanti a prepararsi, viene offerto un servizio di consulenza di gruppo accompagnato da una guida ebook. L’offerta include solo cinque posti disponibili, con l’obiettivo di fornire supporto pratico e diretto a chi desidera evitare errori durante la procedura.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell'apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.