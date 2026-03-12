Gostoli tra i 100 artisti d’Italia | il successo di Vadese

Un artista di Vadese, Fabio Gostoli, entra nella lista dei cento artisti più riconosciuti in Italia. La sua opera è stata selezionata e inserita in un catalogo nazionale dedicato a creativi italiani. Questo riconoscimento mette in evidenza il suo lavoro, che ora riceve attenzione su scala più ampia. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti o analisi.

Un riconoscimento di livello nazionale giunge da Vadese, dove l'artista Fabio Gostoli vede la sua opera inclusa nel catalogo dedicato a cento creativi italiani. L'inserimento nell'opera collettiva 100 Artisti d'Italia segna il superamento delle barriere geografiche per un autore veneto. La selezione premia anni di costanza e ricerca estetica, offrendo una vetrina che trascende i confini regionali. L'opera intitolata Appunti di un viaggio ventinove diventa così il veicolo attraverso cui la creatività locale si inserisce in un dibattito artistico più ampio. Il volume raccoglie contributi da ogni regione, creando un mosaico del talento contemporaneo italiano.