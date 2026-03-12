Gossolengo | lo sport diventa arma contro la violenza

A Gossolengo, la Polisportiva ha deciso di utilizzare il palazzetto sportivo come luogo di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Domenica 8 marzo si è svolta l'iniziativa intitolata

La Polisportiva Gossolengo ha trasformato il proprio palazzetto sportivo in uno spazio di riflessione attiva contro la violenza di genere, ospitando domenica 8 marzo un’iniziativa intitolata Muriamo la violenza. L’evento, svoltosi in occasione della Festa della Donna, ha riunito famiglie e giovani atlete sotto la guida dei responsabili Silvia Barbieri e Tommaso Bugada. Tra i presenti si sono distinti l’operatrice del centro antiviolenza di Piacenza Silvia Ughini, il sindaco Andrea Balestrieri e la presidente Fipav Piacenza Elisa Ghezzi. Questa mobilitazione non è un semplice atto simbolico isolato, ma rappresenta una risposta concreta alle sfide sociali che attraversano il territorio piacentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

