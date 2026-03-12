Gosling a Parigi | il blu D&G che fa storia

Il 12 marzo 2026, l’attore Ryan Gosling è arrivato a Parigi per partecipare al photocall di Project Hail Mary. Durante l’evento, ha scelto un completo gessato blu scuro firmato Dolce&Gabbana, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza dell’attore nella capitale francese ha generato molte fotografie e commenti sui social. Gosling ha posato davanti ai fotografi indossando il suo abbigliamento, che si distingue per il colore e lo stile.

Il 12 marzo 2026, Ryan Gosling si è presentato al photocall parigino per il lancio di Project Hail Mary, indossando un completo sartoriale gessato blu scuro firmato Dolce&Gabbana. L'attore ha confermato la presenza accanto a Rocky, l'alieno che sarà la sua co-star nel film in cui interpreta un insegnante di scienze su un'astronave lontana anni luce da casa. La compagna Eva Mendes ha commentato ironicamente sui social media la gelosia verso il piccolo alieno, sottolineando il tempo passato insieme. La scelta dell'abito non è casuale: il completo gessato blu scuro, realizzato da una delle più antiche case di moda italiane, rappresenta un punto di contatto tra il cinema hollywoodiano e l'eccellenza manifatturiera italiana.