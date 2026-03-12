Goretzka Gnabry e non solo | blitz dell’Inter per Atalanta-Bayern | CM

Durante la partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco, il direttore sportivo dell’Inter, accompagnato dal suo collaboratore, si trovava nel settore riservato. Entrambi sono stati osservatori attenti dell’incontro, con particolare attenzione ai giocatori Goretzka e Gnabry. La presenza dei dirigenti nerazzurri ha attirato l’attenzione dei presenti, senza che siano stati confermati incontri ufficiali o accordi.

Il Ds nerazzurro Ausilio, insieme al braccio destro Baccin, era presente alla 'New Balance Arena' per il match di Champions League. Tutti i giocatori sotto la lente d'ingrandimento dell'Inter Scoppola storica per l' Atalanta, travolta per 6-1 a domicilio dal Bayern Monaco nel primo round degli ottavi e virtualmente fuori dalla Champions League. Il Ds nerazzurro Ausilio e il vice Baccin (Ansa) – Calciomercato.it Sold out alla 'New Balance' per la sfida contro i bavaresi, con i tifosi di casa che hanno applaudito alla fine i propri beniamini malgrado la pesantissima sconfitta. A Bergamo erano presenti anche tanti addetti ai lavori, tra cui spiccava la dirigenza dell' Inter con il Ds Ausilio e il braccio destro Baccin come raccolto da Calciomercato.