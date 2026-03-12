Gong e hit | FdI impone 4 minuti ai relatori al Teatro

A Milano, al Teatro Parenti, si tiene una manifestazione organizzata da FdI che coinvolge la leader Giorgia Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi. Durante l’evento, ai relatori sono stati concessi quattro minuti di tempo per intervenire. La kermesse referendaria si svolge in un clima di attenzione e presenza politica, con un pubblico che segue attentamente gli interventi.

La kermesse referendaria di FdI si svolge al Teatro Parenti di Milano, con la presenza di Giorgia Meloni e dei ministri Nordio e Piantedosi. L’evento utilizza il brano di Sal Da Vinci come segnale sonoro per scandire i tempi degli interventi dei relatori. Ogni esponente ha a disposizione quattro minuti prima dello scatto del gong o dell’inizio della canzone vincitrice di Sanremo. Il meccanismo temporale e la scelta musicale. Nel cuore della sala principale risuonano le note che hanno accompagnato la vittoria di Da Vinci al Festival di Sanremo 2026. Questo brano funge da cronometro rigido: quando scadono i quattro minuti assegnati a ciascun relatore, parte il tormentone musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gong e hit: FdI impone 4 minuti ai relatori al Teatro Articoli correlati "Tutto Shakespeare in 90 minuti" al Teatro Tor Bella MonacaUna sfida ardua e folle: prendere le opere più famose di William Shakespeare e metterle in scena in tutti gli stili teatrali possibili. Guido Damini in “L’intera storia dell’umanità in 90 minuti” il 18 febbraio al Teatro de’ Servi a RomaProduzioni Timide presenta GUIDO DAMINI in L’intera storia dell’umanità in 90 minuti 18 FEBBRAIO ORE 21 TEATRO DE’ SERVI- ROMA Appuntamento con la...