La Marina degli Stati Uniti opera nel Golfo Persico senza navi dragamine, una scelta che desta preoccupazione. Nel frattempo, l’Iran ha rivolto minacce allo Stretto di Hormuz, una delle vie di passaggio più strategiche della regione. La situazione rimane tesa, con le tensioni tra le parti che si intensificano in un contesto di instabilità crescente.

La Marina degli Stati Uniti si trova in una posizione critica nel Golfo Persico a causa della mancanza di navi dragamine specializzate, mentre l'Iran minaccia lo Stretto di Hormuz. A settembre è stata dismessa l'ultima unità dedicata alla bonifica delle mine e inviata negli USA per la demolizione, lasciando il vuoto operativo che ora deve essere colmato da mezzi non progettati per questo scopo. Le uniche imbarcazioni disponibili per affrontare le mine posizionate dall'Iran sono le Littoral Comba . 🔗 Leggi su Ameve.eu

