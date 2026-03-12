A Golasecca, si prepara una nuova fase politica con la presentazione della lista civica Golasecca InVita, guidata da Rossella Bosco come candidata a sindaco. La notizia arriva in vista delle elezioni comunali previste nel 2026, mentre i rappresentanti locali si organizzano per le prossime consultazioni. La formazione civica punta a coinvolgere i cittadini nel processo elettorale e nel futuro del paese.

La scena politica di Golasecca si sta riorganizzando con l’annuncio della lista civica Golasecca InVita, guidata da Rossella Bosco come candidata alla carica di sindaco. Questo nuovo schieramento si aggiunge alle proposte già esistenti nel comune, aumentando il numero di contendenti per le prossime elezioni amministrative del 2026. L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare il prestigio storico del territorio in un progetto concreto basato sulla partecipazione attiva dei residenti. L’uscita di scena del sindaco uscente Claudio Ventimiglia, che ha scelto di non ripresentarsi per un terzo mandato, ha creato uno spazio vuoto che diversi attori cercano di riempire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golasecca: Bosco guida InVita verso le elezioni del 2026

Articoli correlati

Calvi verso le elezioni: Errico guida il nuovo progetto politicoTempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblivhiamo la nota stampa di “Uniti per Calvi”.

Il Quartiere del Ponte lo vuole la Lega ma il gruppo Genovese dice no sul nome, verso le elezioni 2026La presidenza del Sesto Quartiere, quella dell'area principale di cantiere del Ponte sullo Stretto a Torre Faro, è contesa e vede il centrodestra...

Contenuti utili per approfondire Golasecca Bosco guida InVita verso le...

Discussioni sull' argomento Rossella Bosco guida la lista civica Golasecca InVita; Language Nights e FAI Varese insieme per raccontare il territorio in tutte le lingue del mondo; Scontro tra auto e moto a Caronno Pertusella, ferito un motociclista di 46 anni; Una donna di prim’ordine fa sold out al Teatro di via Dante a Castellanza.

Rossella Bosco guida la lista civica Golasecca InVitaDopo Madì Reggio e Gianni Bullo, anche Rossella Bosco annuncia la sua corsa elettorale con una lista civica che punta sul dialogo e sulla trasparenza A Golasecca il panorama elettorale in vista delle ... varesenews.it

A Golasecca nasce la lista civica Golasecca InVita con Rossella Bosco candidata sindaco. - facebook.com facebook