Gli ospedali di Lanciano e Vasto senza più la cucina Menna | Servono soluzioni immediate

Gli ospedali di Lanciano e Vasto hanno deciso di eliminare il servizio di ristorazione interna. La decisione ha suscitato preoccupazione tra il personale e i pazienti, che si trovano ora senza un punto di ristorazione dedicato. Un rappresentante locale ha chiesto soluzioni immediate per affrontare questa situazione e garantire i servizi essenziali nel più breve tempo possibile.

Il commento del consigliere regionale dopo la chiusura del centro cottura del Renzetti, che preparava anche i pasti del San Pio, a seguito di un controllo dei carabinieri del Nas “Quello che sta accadendo sul fronte della ristorazione ospedaliera nella nostra Asl sta assumendo contorni sempre più preoccupanti e merita un chiarimento serio e tempestivo”. “Dopo la chiusura della cucina dell’ospedale di Vasto nel 2021 - ricorda - i pasti destinati ai pazienti del presidio vastese sono stati preparati per anni a Lanciano e poi trasportati fino al San Pio. Una soluzione che doveva essere temporanea e che invece è diventata, nei fatti, strutturale. Ora, a seguito delle verifiche effettuate dai Nas, anche la cucina dell’ospedale di Lanciano è stata chiusa, con la conseguenza che i pasti destinati ai degenti dovranno arrivare da Chieti”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Chiusa dai Nas la cucina dell'ospedale di Lanciano che prepara i pasti anche per Vasto, il sindaco Menna: "È una vergogna"Tocca anche l'ospedale di Vasto la chiusura della cucina del Renzetti di Lanciano, a seguito di una serie di rilievi dei carabinieri del Nas.

Ospedali abruzzesi, Bocchino e La Forgia (Lega): “Vicini a medici e operatori, servono soluzioni condivise”“Esprimiamo vicinanza e sostegno ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e ai tecnici degli ospedali abruzzesi, che rappresentano...

Cibi scadenti in ospedale, gli utenti fanno chiudere la mensaVASTO Dalle proteste dei cittadini su cibi scadenti e maleodoranti al blitz degli ispettori. Le segnalazioni hanno scoperchiato uno sconcertante vaso di pandora che due pomeriggi fa ha ... ilmessaggero.it

Cucina dell'ospedale di Lanciano chiusa da Nas, Asl 'pasti garantiti'Sarà regolarmente garantito il vitto ai pazienti dell'ospedale di Lanciano, dopo che ieri, a seguito di una verifica ispettiva, i Carabinieri dei Nas hanno rilevato nel Centro cottura non conformità ... ansa.it

La lettera di licenziamento ha lasciato sgomenti i dipendenti. I sindacati lanciano l’allarme e chiedono un tavolo istituzionale - facebook.com facebook