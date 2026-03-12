gli avversari i lanieri puntano ad agganciare il siena in classifica

Gli avversari si preparano al derby tra Prato e Siena, con i lanieri che cercano di agganciare i toscani in classifica. In vista della partita, il Prato si allena al Lungobisenzio, che registra il tutto esaurito, senza la presenza dell’attaccante Gioè e della mezzala D’Orsi. La sfida si avvicina in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi.

