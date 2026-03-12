Gli attacchi omofobi a Cerno finiscono anche da Fiorello | Se sei gay devi essere di sinistra

Da ilgiornale.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Rai Radio Due, condotta da Fabrizio Biggio, si è parlato del “caso Cerno” e degli attacchi omofobi a lui rivolti. Fiorello è intervenuto nel dibattito affermando che “se sei gay devi essere di sinistra”. La discussione ha coinvolto anche il programma “Pennicanza”, approfondendo il tema delle controversie legate alla vicenda.

Il “ caso Cerno ” è sbarcato anche alla “Pennicanza”, il programma di Rai Radio Due, condotto con Fabrizio Biggio. Il conduttore, noto per la sua irriverenza, è tornato sugli insulti contro il direttore del Giornale e contro il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco, vittime di un attacco discriminatorio solo perché “omosessuali di destra”. Nessuno a sinistra ha espresso solidarietà, nonostante si vantino di avere questa battaglia tra i propri capisaldi ideologici ma, come sempre, quando le vittime sono soggetti esposti di un'altra parte politica vige l’assoluto silenzio. “A me Cerno mi sta simpatico”, ha esordito Fiorello introducendo l’argomento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

