Durante una puntata di Rai Radio Due, condotta da Fabrizio Biggio, si è parlato del “caso Cerno” e degli attacchi omofobi a lui rivolti. Fiorello è intervenuto nel dibattito affermando che “se sei gay devi essere di sinistra”. La discussione ha coinvolto anche il programma “Pennicanza”, approfondendo il tema delle controversie legate alla vicenda.

Il “ caso Cerno ” è sbarcato anche alla “Pennicanza”, il programma di Rai Radio Due, condotto con Fabrizio Biggio. Il conduttore, noto per la sua irriverenza, è tornato sugli insulti contro il direttore del Giornale e contro il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco, vittime di un attacco discriminatorio solo perché “omosessuali di destra”. Nessuno a sinistra ha espresso solidarietà, nonostante si vantino di avere questa battaglia tra i propri capisaldi ideologici ma, come sempre, quando le vittime sono soggetti esposti di un'altra parte politica vige l’assoluto silenzio. “A me Cerno mi sta simpatico”, ha esordito Fiorello introducendo l’argomento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli attacchi omofobi a Cerno finiscono anche da Fiorello: “Se sei gay devi essere di sinistra”

Articoli correlati

Leggi anche: Insulti omofobi a Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco: solidarietà dal centrodestra, sinistra muta

"La lobby gay? Strumentalizzazioni e attacchi scomposti". Ranucci fa la vittima per attaccare Giletti e CernoIl “caso Ranucci” prosegue e ad alimentarlo è lo stesso conduttore di Report che, dopo aver fatto un post in cui spiega le sue ragioni a seguito...

Una raccolta di contenuti su Gli attacchi omofobi a Cerno finiscono...

Temi più discussi: Che schifo i fr… di destra che cantano. L'assordante silenzio della sinistra sull'omofobia contro Cerno e Diaco; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: RAI. FERRANTE (FI), GRAVI ATTACCHI OMOFOBI A CERNO E DIACO, ASSORDANTE SILENZIO SINISTRA; Cerno: Insulti a me e Diaco ‘gay di destra’, dove sono ora gli attivisti Arcobaleno?; Sul referendum Rai sta sbandando, sbeffeggia i rappresentanti del No Natale (CdA) mette nel mirino Cerno, Sottile e Vespa.

Tommaso Cerno sotto attacco: Gli omosessuali di destra non possono esistere?Tommaso Cerno racconta di aver ricevuto insulti omofobi dopo la sua apparizione a Bellamà su Rai2, mentre cresce la polemica politica sulla Rai. Tommaso Cerno racconta gli attacchi dopo la puntata di ... msn.com

Froc* di destra, Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco: insulti omofobi per aver cantato Sal Da Vinci in TV, le reazioni di politica e attivismo LGBTQIA+ – VIDEOUn’esibizione musicale durante Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco andato in onda martedì 10 marzo, ha scatenato una raffica di commenti offensivi sui social. A raccontarlo è Tommaso ... gay.it

Rai smentisce categoricamente la notizia secondo la quale la signora Giada Balloch, figlia del marito di Tommaso Cerno, abbia contratti di collaborazione con la Direzione Intrattenimento Day Time e con qualsiasi altra Direzione Rai. : ANSA/INSTAGRAM/ - facebook.com facebook

Polemiche sul contratto in Rai da social media manager per la figlia del marito di Tommaso Cerno. Lui: “Fake news contro di me”. Viale Mazzini smentisce di Giuseppe Candela x.com