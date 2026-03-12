Gli argini di Meloni ci sono i guai in Europa pure

In Europa, diversi leader europei stanno affrontando sfide legate alla politica estera, che si sta configurando come un rifugio per chi si trova in difficoltà. Tra questi, ci sono anche i governi che devono gestire tensioni e problemi internazionali, cercando di mantenere la stabilità interna. La situazione evidenzia come le questioni estere siano diventate un punto cruciale per molte amministrazioni europee.

Trumpismo poco, europeismo discreto e sberle contro gli utili idioti di Putin e degli ayatollah. Il discorso della presidente del Consiglio La politica estera, per molti capi di governo europei, da qualche tempo a questa parte, è diventata un refugium peccatorum per le leadership in difficoltà. Se la politica interna morde, con i suoi problemi, le sue fatiche, i suoi affanni, le sue polemiche, le sue contraddizioni, è sulla politica estera che i leader con visione del mondo riescono a dare il meglio o quantomeno a fare notizia. E' andata così, negli ultimi giorni, a Emmanuel Macron, assediato politicamente in Francia, ma con un piglio ancora da Grandeur quando si parla di politica estera.