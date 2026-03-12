Gli amori | da Renato Zero a Michele Placido

La vita sentimentale di Enrica Bonaccorti è stata spesso al centro dell’attenzione dei media, con numerosi articoli dedicati alle sue relazioni passate. La giornalista e conduttrice ha avuto diverse storie che sono state commentate pubblicamente, attirando l’interesse di pubblico e stampa. La sua storia personale ha fatto spesso notizia, diventando oggetto di discussione nel mondo dello spettacolo.

La vita sentimentale di Enrica Bonaccorti ha riempito le pagine delle riviste scandalistiche per molti anni. Icona del cinema e della televisione degli anni '70 e '80, il suo nome è stato accostato a quello di famosi attori e personaggi pubblici ma il suo cuore ha battuto profondamente per pochi. La storia con Renato Zero. Enrica Bonaccorti non ha mai fatto mistero di avere avuto una relazione lunghissima,diventata poi amicizia, con Renato Zero negli anni '70,all'inizio delle loro carriere. "Ci eravamo conosciuti a piazza Navona, il nostro ufficio a cielo aperto. Avevamo 20 anni. Passavamo così le giornate, aspettando il miracolo. Con Renato mi si era sciolto il cuore, sentivo che dentro aveva una forza esplosiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

