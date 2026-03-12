Glaucoma 6mila casi Oltre la metà non lo sa

In Italia si stimano circa 6.000 nuovi casi di glaucoma ogni anno, una malattia che può portare alla perdita della vista se non diagnosticata precocemente. Tuttavia, più della metà delle persone affette non ne è ancora consapevole, rendendo difficile intervenire in tempo. Le diagnosi tardive aumentano il rischio di danni irreversibili, evidenziando l’importanza di controlli oculistici regolari.

"Il glaucoma è come un treno ad alta velocità che corre verso la cecità. Non possiamo fermarlo, ma possiamo rallentarlo". Ha scelto un’immagine cruda ma con un importante fondo di speranza Valentina Della Pasqua, chirurgo oculista e dirigente medico responsabile dell’Ambulatorio Glaucoma degli ospedali di Rimini e Riccione, per descrivere il glaucoma, la malattia cronico-degenerativa bilaterale del nervo ottico fra le più insidiose e sottovalutate. Parole volte a informare, sensibilizzare e soprattutto promuovere la prevenzione che ieri mattina hanno risuonato al Museo della Città, durante l’incontro pubblico organizzato dalla sezione riminese dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) insieme ad Ausl Romagna in occasione della Settimana mondiale del glaucoma (dall’8 al 14 marzo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

