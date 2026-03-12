Givenchy Gonna Denim | Catena dorata frange e vestibilità

Givenchy presenta una gonna in denim decorata con una catena dorata e dettagli di frange. La vestibilità del capo è studiata per adattarsi a diverse silhouette, combinando stile e praticità. L'articolo, che include link di affiliazione, può generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

L'analisi visiva del modello rivela un approccio audace al denim, dove la tradizione sartoriale francese incontra un'estetica più urbana. La gonna presenta una finitura frangiata sul bordo inferiore, un dettaglio che rompe la rigidità classica del tessuto. Givenchy Gonna mini denim L'interazione tra blu medio e dettagli metallici. Il colore del denim è un blu medio che funge da tela neutra per esaltare i dettagli in metallo.