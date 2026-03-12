Giulio Pellizzari | Maglia azzurra inaspettata ma le gambe ci sono In volata arrivavo a velocità doppia…

Giulio Pellizzari ha ottenuto un secondo posto in uno sprint a ranghi ridotti durante la Tirreno-Adriatico 2026, diventando il nuovo leader della corsa. In un commento post-gara, ha detto di essere sorpreso dalla maglia azzurra, ma di sentirsi in forma e di aver raggiunto velocità doppie in volata. La sua performance ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di ciclismo.

Giulio Pellizzari continua a crescere e piazza la zampata che non ti aspetti, arrivando secondo in uno sprint a ranghi ridotti (12-13 elementi) e diventando così il nuovo leader della Tirreno-Adriatico 2026. Il marchigiano della Red Bull-BORA-hansgrohe si è arreso solamente allo strapotere di Mathieu Van der Poel, rendendosi però protagonista di una gran progressione nell’arrivo in volata di Martinsicuro e ottenendo un prezioso abbuono di 6 secondi che gli ha consentito di scavalcare in classifica per un’incollatura Isaac del Toro dopo quattro tappe. “ Era un po’ inaspettata e sono super felice, emozionato e niente, cerchiamo di godercela per più giorni possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

