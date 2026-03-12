Giuli inaugura mostra su calchi vittime Pompei | Restituita cruda verità dell' eruzione – Il video

Una mostra a Pompei presenta calchi di vittime dell’eruzione vulcanica, offrendo una rappresentazione fedele e dettagliata di quei momenti drammatici. L’allestimento, realizzato con attenzione scientifica, mette in evidenza le forme e le espressioni delle persone intrappolate dalla lava. L’evento è stato inaugurato in presenza di un pubblico interessato a conoscere meglio questa tragedia storica.

(Agenzia Vista) Pompei, 11 marzo 2026 "Mi ha colpito l'allestimento fatto con grandissimo rigore scientifico, la capacità di restituire la cruda verità dell'eruzione di Pompei e l'espressività dei calchi. E al tempo stesso l'atteggiamento rispettoso nei confronti delle vittime, attraverso una galleria del dolore che ci restituisce la verità come in un sacrario contemporaneo, perché tutte le tragedie che avvengono per calamità naturali sono condensate in questa magnifica, terrificante ed esplicativa rappresentazione che il direttore e tutto il magnifico staff del Parco archeologico ci hanno offerto. È una mostra coraggiosa perché è anche estremamente contemporanea.

Pompei, Giuli inaugura l'esposizione dei calchi delle vittime dell'eruzione"È un progetto di grande valore culturale, c'è un insieme di saperi che si combina nella restituzione di un quadro oggettivamente spettrale

L'ultimo istante degli abitanti di Pompei: esposti i calchi di 22 vittime dell'eruzioneA Pompei una nuova mostra permanente dedicata alle vittime dell'eruzione del 79 dC.

