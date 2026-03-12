Giugliano | 19enne muore dopo giorni di agonia per ferita

Un ragazzo di diciannove anni è morto a Villaricca dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Giugliano con una ferita profonda alla gola. La vicenda riguarda Giuseppe Lucarelli, che ha trascorso diversi giorni in ospedale prima di perdere la vita. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Un giovane di diciannove anni, Giuseppe Lucarelli, ha perso la vita a Villaricca dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Giugliano con una lesione profonda alla gola. L’esito fatale è arrivato dopo alcuni giorni di agonia, nonostante gli interventi chirurgici d’urgenza tentati dal personale medico per fermare l’emorragia causata dalla ferita alla giugulare. Le indagini sono state avviate dai carabinieri per ricostruire le circostanze esatte dell’evento, che inizialmente era stato classificato come un incidente domestico legato all’impatto con un vetro. La tragedia si è consumata nel contesto della comunità locale, dove la perdita improvvisa di un coetaneo genera un vuoto difficile da colmare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

