Giovedì nero per i pendolari da Viterbo a Roma ritardi e treni soppressi | Non sappiamo quando arriveremo

Giovedì nero per i pendolari che viaggiano da Viterbo a Roma, con treni ritardati e cancellati. Una donna in attesa in banchina ha riferito che un uomo vicino a lei aveva una visita dal medico alle 9 e che probabilmente non arriverà mai. La situazione crea incertezza tra i passeggeri, molti dei quali si trovano in attesa di notizie precise sui loro mezzi.

"Vicino a me un signore aveva la visita dal medico alle 9. Non arriverà mai", è il commento di una donna che si trova in attesa del treno in banchina.