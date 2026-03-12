Giornate FAI di Primavera in Sicilia il 21 e 22 marzo

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si svolgono le 34esime Giornate FAI di Primavera in Sicilia. L’evento, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano, coinvolge diverse località dell’isola, con aperture di siti storici, paesaggistici e culturali normalmente non accessibili al pubblico. La manifestazione rappresenta il più grande appuntamento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio italiano.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace strumento con cui il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. Accogliendo l’invito del FAI, dal 1993 - anno della pionieristica prima edizione dell’evento – al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

