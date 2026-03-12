Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari | iniziative a Terni e Perugia

Oggi si celebra la giornata nazionale dedicata alla prevenzione della violenza contro gli operatori sanitari e socio-sanitari con iniziative a Terni e Perugia. La ricorrenza mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema e a promuovere azioni di tutela per chi lavora nel settore sanitario. Le manifestazioni prevedono incontri, dibattiti e campagne informative nelle due città.

Ricorre oggi, 12 marzo, la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Istituita nel 2022 per sensibilizzare, educare e prevenire atti di violenza fisica e verbale contro medici, infermieri e personale del settore. “La Regione Umbria è profondamente grata a tutti i professionisti del nostro servizio sanitario regionale – medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, tecnici e personale amministrativo – che ogni giorno entrano nei reparti, nei pronto soccorso, nei consultori e nei servizi territoriali con un’unica missione: prendersi cura delle persone. Lo fanno con competenza, dedizione e senso di responsabilità, spesso in condizioni non facili. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari: “Basta aggressioni"BRINDISI - In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, che si celebra domani 12 marzo, l’Ordine dei medici...

Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari: un fenomeno diffuso ma spesso invisibileIn occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari,...

Una selezione di notizie su Giornata nazionale

Temi più discussi: Domani, 12 marzo, la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari; Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio?sanitari: anche le Aziende modenesi rafforzano prevenzione, tutela e iniziative rivolte ai cittadini; 4 marzo 2026, Giornata mondiale contro il Papilloma Virus; Giornata Mondiale contro l’HPV.

12 marzo Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitaril’impegno della ASL di Pescara tra prevenzione, formazione e sicurezza In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e soc ... giornaledimontesilvano.com

Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari: un fenomeno diffuso ma spesso invisibileIl 43% dei professionisti sanitari ha subito almeno un’aggressione nell’ultimo anno, soprattutto verbale. La Federazione chiede più prevenzione, formazione e interventi organizzativi per garantire mag ... msn.com

Oggi si celebra la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari, istituita per richiamare l’attenzione su un fenomeno purtroppo in crescita. - facebook.com facebook