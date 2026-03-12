Giornata mondiale del rene screening gratuiti al Rettorato con la Nefrologia del Policlinico

In occasione della Giornata mondiale del rene, l’unità di Nefrologia e Dialisi del Policlinico di Messina ha organizzato uno screening gratuito nel cortile del Rettorato. L’iniziativa ha coinvolto cittadini interessati a controlli di prevenzione e diagnosi precoce, offrendo servizi direttamente sul posto. L’evento si è svolto oggi, con l’obiettivo di sensibilizzare l’importanza delle verifiche sulla salute renale.

Prevenzione e diagnosi precoce direttamente nel cuore dell'Università. In occasione della Giornata mondiale del rene, l'unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi del Policlinico di Messina è scesa in piazza con una giornata di screening gratuiti nel cortile del Rettorato. Per alcune ore gli specialisti e gli operatori del reparto diretto dal professor Domenico Santoro hanno effettuato controlli gratuiti rivolti a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Università di Messina e la Croce Rossa, ha permesso di eseguire test semplici ma fondamentali per individuare eventuali segnali di malattia renale.