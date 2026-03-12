Giorgia Meloni lezione a Schlein | Nessuna clava voi avete risposto con insulti personali

Giorgia Meloni ha risposto a Schlein, affermando che non ci sono state minacce o clava, ma che invece sono stati rivolti insulti personali. La premier ha dichiarato di dover intervenire per chiarire quanto accaduto e ha spiegato di voler ristabilire la verità sui fatti. La discussione è avvenuta nel contesto di una serie di dichiarazioni pubbliche tra le due figure politiche.

"Mi corre l'obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all'appello all'unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni": Giorgia Meloni si rivolge, in una nota, alla segretaria del Pd, che nelle scorse ore ha messo in dubbio l'appello all'unità lanciato dalla premier. In particolare, alla trasmissione Start su Sky ha detto: "Ieri Meloni ha fatto questo appello e il nostro capogruppo Boccia ha subito dichiarato che in caso ci chiamassero saremmo disponibili ma questo appello è durato poche ore perché Meloni ha ripreso la clava per attaccarci alla Camera, il suo appello è arrivato tardi.

