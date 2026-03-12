Domani sera alle 19:40 su Rete 4 andrà in onda una puntata della soap spagnola La Promessa, durante la quale il personaggio Curro scoprirà che il suo omicidio è stato organizzato nella gioielleria Llop. La scena rivelerà i dettagli di ciò che è accaduto in quel negozio, diventando un momento chiave della trama. La puntata si presenta come un punto di svolta nella narrazione.

Domani, giovedì 13 marzo 2026, la soap opera spagnola La Promessa trasmetterà una puntata cruciale alle ore 19:40 su Rete 4, dove il personaggio Curro scoprirà che la sua eliminazione è stata pianificata presso la gioielleria Llop. Mentre a Palazzo dei marchesi di Luján si festeggia l’unione di Catalina e Adriano, emerge la confessione del mercenario Basilio riguardo al luogo dell’ingaggio. Questa narrazione intreccia un matrimonio ufficiale con una minaccia di morte imminente, creando uno scenario drammatico dove la verità sulla gioielleria diventa l’unico indizio per salvare la vita di Curro. La Trama della Gioielleria come Nucleo dell’Intrigo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gioielleria Llop: il luogo dell’omicidio di Curro svelato

Articoli correlati

La Promessa anticipazioni 13 marzo, Curro: il suo omicidio pianificato in una gioielleriaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro è sconvolto dalla confessione di Basilio, mercenario assoldato in una...

Arrestato presunto complice del vigile urbano Salvagno: insieme il sopralluogo sul luogo dell’omicidio di TarnaArrestato il presunto complice nell’omicidio di Sergiu Tarna, ucciso nel Veneziano la notte di Capodanno.

Aggiornamenti e notizie su Gioielleria Llop

Discussioni sull' argomento La Promessa, le trame della settimana dal 16 al 22 marzo; La Promessa Anticipazioni dal 15 al 21 marzo 2026: Curro indaga sulla gioielleria Llop ma ora ha un nuovo nemico!; Anticipazioni La Promessa dal 15 al 21 marzo 2026: Curro indaga sulla gioielleria Llop e fronteggia un nemico inaspettato; La Promessa, anticipazioni settimanali dall’8 al 14 marzo: nozze per Catalina e Adriano e nuovi misteri alla tenuta.