Gioia Alisson Santos arriva il primo premio | ora è ufficiale!

Gioia Alisson Santos ha conquistato il suo primo premio, diventando ufficiale. Fin dal suo arrivo al Napoli, ha dimostrato un forte desiderio di mettersi in evidenza con la maglia del club. La giovane atleta ha ottenuto il riconoscimento che le permette di confermare il suo talento e il suo impegno nel settore. La sua presenza in squadra si conferma sempre più importante.

Alisson Santos, sin da suo arrivo, ha mostrato grande voglia di mettersi in mostra con la maglia del Napoli. 4 partite e 2 reti, con un calcio di rigore realizzato anche in Coppa Italia contro il Como. Le aspettative erano alte e, finora, il brasiliano sta rispondendo alla grande. Inoltre, i tifosi gli hanno regalato la prima gioia. Alisson vince il POTM di febbraio: l’annuncio del Napoli. Alisson Santos ha rapito i cuori dei tifosi partenopei, incantandoli con le sue scese sulla fascia e le sue giocate. Come annunciato dal Napoli, l’esterno è stato eletto Player of the Month di febbrai o dai sostenitori azzurri. La società, già contenta del suo rendimento, pensa ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Alisson Santos vince il premio POTM di FebbraioÈ un momento magico per l’esterno azzurro Alissson Santos: con gol e ottime prestazioni ha conquistato il popolo azzurro che lo ha premiato con il...

Fiducia dal mercato: ufficiale Alisson Santos dallo SportingIl Napoli chiude la sessione di mercato con una nota di entusiasmo e rinnovata fiducia.

Temi più discussi: Vittoria Napoli: tutta la gioia di Conte, Alisson Santos, Politano ed Elmas Streaming | DAZN IT; Napoli-Torino 2-1: ancora Alisson, prima gioia stagionale per Elmas. Gli azzurri concedono una rete per la decima partita consecutiva; Napoli-Torino, la gioia social degli azzurri. Buongiorno: Partita speciale; ALISSON SANTOS A DAZN: FELICE PER IL GOL, VOGLIO AIUTARE IL NAPOLI A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI.

Policano: Il passaggio al Napoli fu una grande gioia. I giovani come Alisson Santos e Vergara hanno talentoA Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Roberto Policano: La trattativa dal Torino al Napoli? Venivamo dalla sconfitta in Coppa UEFA, il presidente dovette fare alcun ... ilnapolionline.com

Il vento di Carcavelos, mamma Aldia e... Alle origini di Alisson SantosUn'infanzia difficile al seguito di mamma Aldia e del padre calciatore, l'avanti e indietro con il Brasile, poi il passaggio allo Sporting dove però partiva quasi sempre dalla panchina. In azzurro gio ... msn.com

Goal e sorrisi! Alisson Santos, nel post gara di Napoli-Torino, esprime tutta la sua gioia per l’esperienza con gli azzurri #alissonsantos #napoli - facebook.com facebook

Zambo di nuovo in campo, la gioia di Elmas, il gioiellino di Alisson Santos, il ritorno di KDB: quante emozioni allo stadio Maradona nella vittoria del Napoli contro il Torino #sscnapoli #napolitorino #seriea x.com