Gioco d’azzardo è sempre allarme Apre lo Sportello diffuso e gratuito

È stato aperto uno sportello gratuito e diffuso destinato a supportare le persone in difficoltà legate al gioco d’azzardo. L’iniziativa si rivolge a chi si trova in situazioni di fragilità, offrendo un punto di ascolto e assistenza. La struttura sarà accessibile in diverse aree, con l’obiettivo di fornire aiuto concreto a chi rischia di essere coinvolto da problematiche legate al gioco.

Uno Sportello diffuso e gratuito rivolto alle persone che si trovano in una situazione di fragilità e difficoltà causa dal gioco d'azzardo. Avviato in fase sperimentale, gestito da Sercop - Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, Comune di Rho, Cooperativa Intrecci, AtsMilano e Asst Rhodense, lo Sportello si rivolge a giocatori occasionali o abituali, ai loro familiari e amici, ai gestori di locali, agli insegnanti e agli operatori sociali. "Il Comune di Rho ha avviato un Patto di Comunità sottoscritto da oltre 60 realtà cittadine e dal 2023 organizza iniziative a contrasto del gioco d'azzardo patologico - dichiara l'assessore alla Legalità Nicola Violante -.