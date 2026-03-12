Il gioco da tavolo Carcassonne compie 20 anni e continua ad appassionare un pubblico ampio. Per molti giocatori rappresenta uno dei primi approcci al mondo dei giochi da tavolo moderni, mantenendo vivo l'interesse anche dopo due decenni di attività. La versione originale e le sue espansioni sono ancora molto diffuse tra gli appassionati di questo tipo di passatempo.

AGI - Per molti appassionati rappresenta uno dei primi incontri con il gioco da tavolo contemporaneo. Pubblicato nel 2000 e ideato dal game designer tedesco Klaus-Jürgen Wrede, Carcassonne è diventato nel tempo uno dei titoli più riconoscibili del settore, contribuendo a diffondere il genere del piazzamento tessere e a ridefinire il modo di costruire un’esperienza di gioco accessibile ma strategica. Il successo del titolo è misurabile anche nei numeri. Dalla sua pubblicazione, Carcassonne ha superato i 10 milioni di copie vendute nel mondo, diventando uno dei giochi da tavolo moderni più diffusi a livello internazionale e mantenendo nel tempo una presenza costante nel mercato grazie a numerose espansioni e ristampe. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giochi da tavolo, Carcassonne compie 20 anni e appassiona ancora

Articoli correlati

I 20 migliori giochi da tavolo per adulti: titoli classici e non per divertirsi in compagniaLa nostra selezione dei migliori 20 giochi da tavolo per adulti: troverete titoli classici e novità di generi diversi per trascorrere serate...

Leggi anche: Rimini Wellness compie 20 anni e si espande ancora: medicina sportiva e fisioterapia le novità 2026

Recensione di TUTTE le 10 espansioni di Carcassonne

Tutti gli aggiornamenti su Giochi da tavolo Carcassonne compie 20...

Argomenti discussi: Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 5 a mercoledì 11 marzo.

A metà tra gioco da tavolo e videogiocoAlla fine del 2025, analizzando le principali tendenze del proprio settore in vista dell’inizio dell’anno nuovo, alcune importanti aziende di giochi da tavolo hanno parlato dei cosiddetti giochi ... ilpost.it

I giochi da tavolo per uno sono molto richiestiChi si interfaccia con i giochi da tavolo soltanto in modo saltuario, magari facendo una partita a Monopoly o Risiko durante le feste, li immagina esclusivamente come un hobby di gruppo. Non a caso ... ilpost.it