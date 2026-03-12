Ginnastica ritmica Gold | un debutto che parla di crescita emozioni e risultati

Le prime prove regionali del Campionato di Specialità Gold e del Campionato Allieve Gold si sono svolte di recente, coinvolgendo atlete e allenatori in una serie di gare intense e competitive. Durante gli incontri, sono stati eseguiti esercizi di ginnastica ritmica con esercizi di squadra e individuali, mostrando i progressi delle giovani atlete. Le competizioni hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, evidenziando la crescita del settore.

Le prime prove regionali del Campionato di Specialità Gold e del Campionato Allieve Gold hanno visto scendere in pedana atlete cussine alla loro prima esperienza in questa categoria, capaci di confrontarsi con competizioni di altissimo livello e di raccogliere risultati che raccontano il lavoro quotidiano svolto in palestra. Castellanza: il debutto Gold delle Junior e il ritorno in pedana di Kristina. A Castellanza hanno aperto la competizione le Junior 1 Alice Carpani e Anna Canova. Alice, in gara con palla e clavette, ha conquistato un eccellente secondo posto alla palla grazie a una buona esecuzione, mentre alle clavette, nonostante qualche imprecisione, ha chiuso in quinta posizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Ginnastica ritmica, pioggia di podi per la Gymnica 96 nella seconda prova GoldSi chiude con un bilancio più che positivo l’ultimo weekend di febbraio per la sezione ritmica di Gymnica 96, protagonista nella seconda prova di... Ginnastica ritmica, campionato regionale e Gold allieve: ottime prestazioni per le atlete della Nike Catania AsdSi è svolta lo scorso 1 marzo, presso il palazzetto di Misilmeri, la 2° prova del campionato gold allieve, valevole anche per l'assegnazione dei... Una raccolta di contenuti su Ginnastica ritmica Temi più discussi: Ginnastica ritmica, inizio di stagione da incorniciare per le atlete dello Zodiaco; Campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica: grandi soddisfazioni ai colori dell’Asd Gym Club 22; Ginnastica ritmica, pioggia di podi per la Gymnica 96 nella seconda prova Gold; Finali regionali gold junior e senior: la Ginnastica Falciai protagonista. Bindi e Berti conquistano due ori. Ginnastica ritmica, la Xistos Velletri cresce nel Campionato Allieve Gold e conquista il podio nella Specialità GoldProsegue il percorso di crescita della Xistos di Velletri nel Campionato Allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). Con la seconda prova ... castellinotizie.it Ginnastica ritmica, pioggia di podi per la Gymnica 96 nella seconda prova GoldSi tratta, spiega la società, di risultati che fanno ben sperare le tecniche per il prosieguo della stagione ... forlitoday.it Ginnastica #Ritmica al palasport del Comune Di Formigine! Seconda giornata di gare regionali del Centro Sportivo Italiano #EmiliaRomagna CSI Modena CSI Carpi #vitaCSI - facebook.com facebook