Ginnastica Falciai | nella gara Csen grandi risultati per i Silver

Domenica a Castiglion Fiorentino si sono disputate le gare Csen di ginnastica, con le ginnaste più giovani del gruppo Silver della Ginnastica Falciai impegnate in competizione. Le atlete hanno affrontato le prove sul tappeto, contribuendo a portare risultati importanti per la squadra. L’appuntamento ha coinvolto diverse giovani ginnaste che si sono confrontate davanti al pubblico presente.

In gara con le ginnaste della Falciai anche la tecnica Rachele Rossi, che ha accompagnato e seguito le giovani atlete in pedana Domenica a Castiglion Fiorentino sono scese in pedana anche le ginnaste più giovani del gruppo Silver della Ginnastica Falciai, impegnate nella gara Csen. Una prova molto positiva per le giovani atlete, che hanno mostrato impegno, eleganza e determinazione, conquistando diversi piazzamenti di rilievo nella categoria Silver 2 Esordienti. Alla palla è arrivata la medaglia d’argento per Vittoria Vicari, seguita dalla medaglia di bronzo conquistata da Maria Cloe Gentili. Ai piedi del podio Angelica Landi, quarta classificata, mentre Sveva Carboni ha chiuso al quinto posto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

