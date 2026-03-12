Ginnastica Artistica Serie A-B la 2ª prova va a Biella | diretta su Volare TV

La seconda prova del campionato di Ginnastica Artistica Serie A-B si è svolta al Biella Forum, dove le atlete hanno gareggiato venerdì 13 e sabato 14 marzo. La diretta dell’evento è stata trasmessa su Volare TV, con la sessione principale programmata per sabato a partire dalle 14. La competizione ha visto numerose ginnaste confrontarsi su diversi attrezzi.

Venerdì 13 e sabato 14 marzo al Biella Forum il secondo appuntamento del Campionato Nazionale. Sabato 14 dalle 14.25 la Serie A1 in diretta streaming su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Biglietti ancora disponibili su Vivaticket. Dopo l'esordio di Modena, la ginnastica artistica italiana si sposta in Piemonte. Venerdì 13 e sabato 14 marzo il Biella Forum di via Fred Buscaglione ospita la 2ª prova del Campionato Nazionale di Serie A-B, secondo appuntamento del progetto Top Events 2026 della FGI — Federazione Ginnastica d'Italia. La tappa è organizzata in collaborazione con l'ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall'Eurogymnica di Torino, con il patrocinio del Comune di Biella.