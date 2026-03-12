Gigi D’Alessio nuove date nei palasport in autunno

Gigi D’Alessio ha annunciato nuove date del suo tour nei palasport che si terranno anche in autunno. Il calendario aggiornato prevede una serie di concerti programmati nelle principali città italiane, con spettacoli che coinvolgeranno il pubblico durante le serate. Le date sono state rese note e sono già disponibili sul sito ufficiale dell’artista.

Sta per partire il tour nei palasport di Gigi D'Alessio che continuerà anche in autunno, il calendario aggiornato. Debutta con un doppio sold out il 17 e 18 marzo al Palazzo dello Sport di Roma Gigi Palasport, la nuova tournée di Gigi D'Alessio nei palazzetti: un viaggio musicale che porta l'artista dentro l'abbraccio del suo pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti. Sul palco oltre trent'anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album Nuje (GGD Edizioni Srl Columbia Records Sony Music). Il calendario ha già ha già collezionato il tutto esaurito e raddoppi in numerose città, confermando anche il 2026 come un anno straordinario per Gigi D'Alessio.