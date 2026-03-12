Gigante pensaci tu | Malen l’uomo della provvidenza nel deserto offensivo di Gasperini

Malen è stato il protagonista di un episodio decisivo nella partita di ieri, intervenendo con un gol che ha cambiato il corso dell'incontro. In un momento di pressione, l’attaccante ha sfruttato un'occasione importante, contribuendo a risollevare le sorti della sua squadra. La sua presenza in campo e l’azione realizzata hanno attirato l’attenzione di tifosi e commentatori, rendendo la sua performance un punto focale del match.

Per la generazione che oggi oscilla tra i 50 e i 60 anni, il richiamo a Carosello non è solo nostalgia, ma l'evocazione di un rito collettivo. E se all'epoca il ritornello «Gigante pensaci tu» era l'invocazione dei bambini della Valle Felice verso il gigante barbuto incaricato di rimediare ai danni di Jo Condor, oggi quel mantra sembra cucito addosso a Donyell Malen. L'olandese, pur non svettando per statura come il personaggio animato, si è trasformato tecnicamente e numericamente nel risolutore di problemi di Trigoria, una sorta di Mister Wolf prestato al rettangolo verde, capace di sanare le lacune di un reparto offensivo martoriato dagli infortuni.