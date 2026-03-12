Giancarlo Devasini, cofondatore dell’azienda di criptovalute Tether, si trova al primo posto nella lista delle persone più ricche d’Italia secondo Forbes. Il suo patrimonio è stimato in circa 89,3 miliardi di dollari. Al secondo e terzo posto si trovano rispettivamente Giovanni Ferrero con 48,8 miliardi e Andrea Pignataro con 42,6 miliardi.

. Il cofondatore dell’azienda di criptovalute Tether ha un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari, circa il doppio di Giovanni Ferrero (48,8 miliardi) e il fondatore di ION Andrea Pignataro (42,6 miliardi). A livello internazionale l’imprenditore torinese, classe 1964, è al 22° posto della classifica delle persone più ricche. Il suo patrimonio è aumentato di 66,9 miliardi in un solo anno. Nel 2024 era pari a 9,2 miliardi e nel 2025 era di 22,4 miliardi. Giancarlo Devasini è il cofondatore di Tether, piattaforma di criptovalute lanciata nel 2014 e basata su blockchain. Il colosso delle stablecoin è legato al mondo del calcio, in particolare alla Juventus di cui detiene l’11,5% delle azioni dietro a Exor (65,4%) e Flottante (17,3%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giancarlo Devasini è la persona più ricca d’Italia secondo Forbes

Articoli correlati

Giancarlo Devasini è l'italiano più ricco al mondo secondo Forbes, ha 14 volte il patrimonio di TrumpLa rivista Forbes ha pubblicato la sua annuale classifica degli uomini più ricchi del mondo, confermando che Elon Musk rimane in testa con più di 839...

Forbes, Devasini batte Ferrero e Pignataro: è lui il più ricco d’ItaliaDal bisturi alle stablecoin: la scalata dell’ex chirurgo che ha superato i giganti dell’industria e della finanza Mentre il pubblico… Mentre il...

Altri aggiornamenti su Giancarlo Devasini

Temi più discussi: L’italiano più ricco (che non conosci): l’enigma Giancarlo Devasini e come è diventato miliardario; Giancarlo Devasini è l'italiano più ricco al mondo secondo Forbes, ha 14 volte il patrimonio di Trump; Uomini più ricchi del mondo: Musk senza limiti, il primo italiano è una sorpresa. Chi è Giancarlo Devasini; Tra Ferrero e Pignataro la spunta Devasini: ecco chi è il nuovo uomo più ricco d'Italia.

Forbes, i più ricchi d’Italia: Giancarlo Devasini al primo posto, Ferrero passa al secondoLa nuova classifica di Forbes mostra chi sono ad oggi gli uomini più ricchi d’Italia. In prima posizione c’è Giancarlo Devasini con le criptovalute, seguito da Giovanni Ferrero e Andrea Pignataro. rtl.it

Le cripto superano la Nutella. Juventus, il fondatore di Tether diventa l'uomo più ricco d'ItaliaLe cripto hanno superato la Nutella. Proprio così, Giancarlo Devasini, fondatore della criptovaluta Tether - che a sua volta detiene circa il 12%. tuttomercatoweb.com

«Tutto il mio lavoro mi sembrava un imbroglio, lo sfruttamento di un capriccio. » Queste le parole di Giancarlo Devasini, che spiegano bene la svolta drastica che ha segnato il suo percorso. Dopo la laurea in medicina e un breve periodo in sala operatoria, De - facebook.com facebook

Forbes, i più ricchi d’Italia: Giancarlo Devasini al primo posto, Ferrero passa al secondo x.com