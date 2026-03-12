Giacomo 17 anni | la morte sulla Chiantigiana e l’indagine

Un ragazzo di 17 anni, residente a Montegonzi nel comune di Cavriglia, è morto in un incidente avvenuto sulla Chiantigiana una mattina di marzo. La sua scomparsa ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La notizia ha suscitato dolore tra parenti e amici.

La vita di Giacomo Arrighetti, un diciassettenne residente a Montegonzi nel comune di Cavriglia, si è interrotta bruscamente in una mattinata di marzo. Lo scontro frontale tra lo scooter del ragazzo e un'auto Audi ha causato la sua morte immediata sulla Chiantigiana, nel territorio di Montevarchi. Le indagini della Procura di Arezzo sono già state avviate per omicidio stradale, mentre la comunità locale esprime il suo profondo dolore. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12:45 di giovedì 12 marzo 2026, attivando immediatamente i soccorsi dell'Asl Toscana Sud Est. Nonostante l'intervento rapido dell'elisoccorso Pegaso, non è stato possibile salvare il giovane studente che stava tornando a casa.