Già ufficializzato il dopo Lotti è il 20enne Luca Ulivi il nuovo assessore Profilo giovane per portare nuova energia

La giunta di Predappio ha un nuovo assessore. Il sindaco Roberto Canali ha infatti nominato Luca Ulivi, che prende il posto del dimissionario Lorenzo Lotti. Il primo cittadino ha disposto una minima ridistribuzione delle deleghe, con l'obiettivo di garantire il miglior proseguimento dell’azione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

