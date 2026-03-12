’Gentil pittura’ per le donne

Domenica scorsa al palazzo del Capitano è stata inaugurata la collettiva " Gentil Pittura ", coinvolgente e suggestiva mostra dedicata ad alcune artiste del territorio comunale. "Un sentito ringraziamento, per la folta partecipazione, a cittadini e visitatori- dice la Giunta comunale-, che hanno voluto condividere con noi questo momento di arte, bellezza e riconoscimento del talento femminile. Le opere di Silvana, Jone, Ketty, Mirella, Serenella e Maria Grazia, raccontano sensibilità, visioni e storie diverse, unite da un’unica straordinaria forza: quella creativa delle donne". "L’ 8 Marzo - sottolinea poi la Giunta del Comune termale-è un’occasione per fermarsi a riflettere sul valore, sull’impegno e sul contributo che le donne offrono ogni giorno alla nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cari concittadini e amici di Bagno di Romagna, Oggi, 8 marzo, a Palazzo del Capitano, abbiamo inaugurato “Gentil Pittura”, la mostra collettiva dedicata ad alcune artiste del nostro territorio. Un sentito ringraziamento per la folta partecipazione a cittadini e visit - facebook.com facebook