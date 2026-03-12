A Genova, la sindaca Elena Salis ha dichiarato che non si richiede mai favori dal porto, in risposta alle accuse riguardanti presunti dossier contro il direttore del SecoloXIX. Il sindaco della città, inoltre, ha negato ogni coinvolgimento in pratiche illecite o favoritismi relativi all’attività portuale. La questione rimane al centro dell’attenzione locale, senza ulteriori dettagli sui fatti.

La sindaca di Genova, Elena Salis, ha preso posizione sulla questione dei presunti dossier contro il direttore del SecoloXIX, Bucci, affermando che non si chiede mai favori al più grande operatore portuale. Il confronto si è acceso dopo che Brambilla ha dichiarato che il presidente mente, invitando Bucci a smentire con le prove se possibile. La procura ha aperto un fascicolo per indagare sui dossier in Liguria, mentre Bucci definisce l’accusa come un grande equivoco e nega di essere Mussolini. L’attenzione pubblica si concentra su una telefonata interrotta mentre la sindaca era con un uomo in una BMW, evento descritto come l’ultima traccia di Elena Rebeca Burcioiu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

