Genova | il parroco smonta il referendum con i numeri reali

A Genova, la parrocchia di San Torpete ha espresso una posizione chiara contro il referendum costituzionale sulla giustizia programmato per il 22 e 23 marzo. Il parroco ha commentato i numeri ufficiali e ha messo in discussione alcune delle affermazioni più diffuse sul tema. La chiesa ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione in vista delle consultazioni.

Genova, giovedì 12 marzo 2026: la parrocchia di San Torpete ha preso posizione netta contro il referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Don Paolo Farinella, parroco della comunità genovese, ha lanciato un appello solenne contro le modifiche proposte, definendole una minaccia alla Costituzione nata dal sacrificio dei martiri della Resistenza. Il sacerdote sottolinea che l’intera macchina elettorale, con i suoi 40 milioni di votanti e una spesa stimata in 400 milioni di euro, rischia di essere mobilitata inutilmente per un cambiamento che riguarda solo 105 toghe. I dati alla mano, Farinella evidenzia come lo scambio di carriera tra magistrati sia statisticamente irrilevante: su 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

