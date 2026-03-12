Genova | dossieraggio contro la Procura apre

La Procura di Genova ha aperto un’indagine contro ignoti in relazione a presunti dossieraggi rivolti contro il quotidiano Secolo XIX. L’indagine mira a chiarire le circostanze e i responsabili di eventuali azioni di pressione o intimidazione ai danni della testata. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini o sui soggetti coinvolti.

La Procura di Genova ha avviato un’indagine formale contro ignoti riguardo a presunti dossieraggi diretti contro il quotidiano Secolo XIX. L’esposto è stato depositato il 6 marzo da Michele Brambilla, direttore del giornale genovese, contestando le azioni del portavoce della Regione Liguria Federico Casabella. L’accusa principale verte sulla redazione sistematica di documenti inviati all’editore per influenzare la linea editoriale, con particolare riferimento alla copertura delle ultime elezioni comunali di Genova. Mentre l’Ordine dei giornalisti ha già archiviato un procedimento simile contro lo stesso Brambilla, la magistratura sta ora valutando ipotesi di diffamazione nei confronti di Casabella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

