Genitori in Parlamento | verità su Dardanelli e Trovato Mazza

Il 12 marzo 2026, le famiglie di Fausto Dardanelli e Maria Teresa Trovato Mazza sono intervenute in Parlamento per chiedere chiarimenti sui decessi di due persone, ufficialmente considerati suicidi. Le madri e i padri delle vittime hanno portato le loro richieste nelle aule della Camera dei Deputati, contestando le versioni ufficiali dei fatti.

Le famiglie di Fausto Dardanelli e Maria Teresa Trovato Mazza hanno portato le loro istanze direttamente nelle aule della Camera dei Deputati il 12 marzo 2026, chiedendo chiarimenti su due decessi ufficialmente classificati come suicidi ma contestati dalle madri e dai padri delle vittime. La deputata Stefania Ascari ha presentato interrogazioni al ministro della Giustizia Carlo Nordio per smontare le versioni ufficiali e richiedere un’indagine più approfondita sulle circostanze che circondano la morte di questi due servitori dello Stato. Mentre i genitori attendono risposte concrete, il Parlamento si trasforma in una cassa di risonanza per richieste di verità che non possono essere ignorate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

